El organismo puede tomar medidas a modo de penalización cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales. (Representación creada con IA)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un mecanismo que pone en acción cuando detecta que un contribuyente tiene deudas tributarias pendientes y no toma medidas al respecto. Cuando esto sucede, la agencia de recaudación de Estados Unidos enviará un Aviso Final de Intención de Embargo.

De esta manera, los contribuyentes que no respondan a esta notificación oficial podrán ser embargados a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS) por el IRS.

IRS confirmó que embargará las cuentas bancarias, vehículos propiedades y bienes a quienes no respondan este aviso

IRS puede ordenar el avance de una incautación legal de bienes, es decir, un embargo, cuando debe cobrar una deuda tributaria impaga. Esta medida llega después de varias instancias en las que el organismo intentó comunicarse con el contribuyente.

Una vez que llega el Aviso Final de Intención de Embargo, IRS puede avanzar con la incautación de sus bienes si la deuda sigue sin resolverse.

¿Cómo es el mecanismo de embargo del IRS?

Antes de ordenar un embargo, IRS debe seguir una serie de pasos:

IRS detecta la deuda tributaria, notifica al contribuyente y exige el pago. El contribuyente no paga o se niega a cancelar la deuda. El organismo envía el Aviso Final de Intención de Embargo. También debe haber enviado una notificación sobre la posibilidad de contactar a terceros para cobrar la deuda.

Si después de este proceso la persona no paga ni acuerda una alternativa para resolver la deuda, el IRS puede determinar que el embargo es la siguiente medida apropiada y avanzar sobre determinados bienes o derechos de propiedad.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un mecanismo que pone en acción cuando detecta que un contribuyente tiene deudas tributarias pendientes y no toma medidas al respecto. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué bienes puede embargar IRS?

IRS puede alcanzar a bienes que estén en poder del contribuyente o activos que le pertenezcan pero estén en manos de terceros como:

Cuentas bancarias y otras cuentas financieras.

Parte del salario.

Cuentas de jubilación.

Dividendos y comisiones.

Ingresos por alquileres.

Cuentas por cobrar.

Valor en efectivo de determinadas pólizas de seguro de vida.

Vehículos, como autos.

Embarcaciones.

Bienes inmuebles, incluida una vivienda.

En el caso de una cuenta bancaria, cuando la entidad financiera recibe la orden de embargo, congela los fondos y le da un plazo de 21 días antes de entregar el dinero al IRS.