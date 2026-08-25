A la hora de limpiar la casa, hay dos productos económicos que suelen aparecer entre las alternativas más utilizadas: el bicarbonato de sodio y el vinagre. Aunque ambos pueden ayudar a eliminar suciedad, manchas y malos olores, no funcionan de la misma manera ni son adecuados para las mismas superficies.

La diferencia está principalmente en sus propiedades químicas. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave, mientras que el vinagre tiene una composición ácida que resulta especialmente útil contra determinados residuos minerales. Por eso, elegir uno u otro depende del tipo de suciedad que se quiera eliminar .

Qué diferencia hay entre el bicarbonato y el vinagre

El bicarbonato de sodio puede ayudar a desprender restos de suciedad y, además, tiene la capacidad de absorber olores. Por sus características, puede utilizarse en diferentes áreas del hogar, siempre teniendo en cuenta el material de la superficie.

El vinagre, en cambio, destaca por su acidez. Esta propiedad puede resultar más efectiva para eliminar residuos de jabón, acumulaciones de agua dura y depósitos minerales que pueden aparecer en grifos, mamparas y otras zonas húmedas.

Por eso, no existe necesariamente un ganador absoluto entre ambos productos: cada uno puede ser más apropiado según la tarea de limpieza.

Fuente: El Cronista.

Cuándo conviene utilizar bicarbonato de sodio

El bicarbonato resulta especialmente práctico cuando el objetivo es absorber olores o eliminar suciedad y grasa.

Entre los usos domésticos mencionados por expertos se encuentran:

Heladera: puede ayudar a absorber malos olores.

Cestos de basura: contribuye a reducir olores desagradables.

Alfombras y colchones: se puede espolvorear sobre la superficie, dejar actuar entre 10 y 15 minutos y luego aspirar.

Ropa: una pequeña cantidad puede incorporarse al lavado para ayudar con los olores.

Ollas y sartenes: puede ayudar a desprender restos de comida y grasa.

Horno: sirve para trabajar sobre determinados restos de alimentos y suciedad.

Para limpiar restos adheridos, una opción es mezclar el bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta limpiadora.

Sin embargo, no se recomienda utilizarlo indiscriminadamente sobre todas las superficies. La fuente consultada aconseja evitar su uso sobre mármol y plata, debido a las características de estos materiales.

Cuándo es mejor utilizar vinagre

El vinagre blanco puede ser una alternativa especialmente útil cuando aparecen manchas provocadas por minerales o restos de jabón.

Su acidez puede ayudar a tratar:

Grifos con depósitos blancos provocados por agua dura.

Mamparas de ducha con acumulación de residuos.

Lavabos y bañeras.

Vidrios y ventanas.

Determinadas superficies de cerámica, vinilo y linóleo.

Para los vidrios y ventanas, una mezcla de partes iguales de agua y vinagre puede utilizarse como solución de limpieza. También puede incorporarse vinagre al lavado para ayudar a suavizar las prendas y reducir ciertos olores.

¿Qué limpia mejor: bicarbonato o vinagre?

Los expertos afirman que depende del tipo de suciedad. Si se trata de olores, grasa o restos de comida, el bicarbonato puede ser la opción más conveniente. Su acción abrasiva suave también ayuda a desprender suciedad sin recurrir a productos más agresivos.

En cambio, cuando el problema son depósitos minerales, marcas de agua dura o residuos de jabón, el vinagre puede ofrecer mejores resultados gracias a su acidez.

Por lo tanto, más que elegir un único producto como el mejor limpiador, los expertos recomiendan conocer para qué sirve cada uno y utilizarlos según la tarea.

¿Se pueden mezclar bicarbonato y vinagre?

Aunque la combinación es muy popular en los trucos de limpieza caseros, mezclar bicarbonato y vinagre no produce un limpiador más potente. Al entrar en contacto, ambos reaccionan y sus propiedades se neutralizan parcialmente.

La reacción puede ser útil en determinadas situaciones, como al intentar desatascar un desagüe, pero no significa que la mezcla sea superior para las tareas habituales de limpieza.

Además, existe una precaución especialmente importante: nunca se debe mezclar vinagre con lavandina o lejía. La combinación puede generar gas de cloro tóxico, que resulta peligroso si se inhala.