El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.189 este viernes, 8 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.71% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del peso mexicano cayó un -1.54% y en el último año acumula un -9.98%, lo que evidencia una tendencia bajista. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 7.27%, que es menor a la volatilidad anual de 8.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que el peso se ha apreciado frente al dólar, lo que sugiere un aumento en la confianza en la economía mexicana. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal. Las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden verse afectadas por diversos factores económicos y políticos que podrían revertir esta tendencia en el futuro. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.