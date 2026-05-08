La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7339 este viernes, 8 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.54%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina retrocedió -0.15% y en el último año acumuló una caída de -1.49%, lo que señala una tendencia ligeramente bajista. En la última semana, la volatilidad de la Libra esterlina ha sido del 5.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.43%. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor poco a poco en comparación con el resto de la semana. A medida que avanza la tendencia, es probable que esta mejoría en la cotización atraiga más inversores interesados en capitalizar las ganancias. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores económicos que puedan influir en su estabilidad. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.