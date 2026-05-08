El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 59.02 este viernes, 8 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.3% en comparación con la cotización del día anterior. En el mercado del Peso dominicano, la cotización retrocedió ligeramente en la última semana (-0.42%) y acumuló una caída mayor en el último año (-1.45%), indicando una tendencia bajista moderada. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 7.19%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 11.08%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva reciente, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se encuentra en una trayectoria ascendente. Este aumento en la cotización sugiere una posible mejora en la confianza económica y el fortalecimiento de la economía local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando estos cambios para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.