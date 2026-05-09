Este cambio modifica las reglas para miles de residentes en el estado al momento de adquirir un nuevo rodado, aunque aún existen otras normas relacionadas que deberán cumplirse en determinados condados. El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas anunció una nueva regulación para dueños de automóviles particulares que entró en vigor en el 2025, liberando a los conductores de realizar un trámite previamente necesario para circular. Esta nueva normativa rige para todo el estado, aunque en los siguientes 17 condados sí será necesario aprobar una inspección de emisiones antes de poder obtener la matriculación. Si bien se realizaron ajustes a los requisitos de inspección para los vehículos particulares, los automóviles comerciales continúan obligados a recibir una inspección comercial aprobada y a satisfacer cualquier otro requisito exigido. En caso de exceder el tiempo permitido, la sanción podría traducirse en una multa de hasta 200 dólares. Si la matrícula de un vehículo registrado en Texas caduca, el conductor aún podrá circular dentro de los cinco días laborables posteriores.