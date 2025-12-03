Estados Unidos atraviesa una ola de cierres comerciales sin precedentes y una de las víctimas más visibles es Big Lots, la histórica cadena de supermercados y tiendas de descuento que durante décadas fue un referente para millones de consumidores.

La compañía confirmó el cierre definitivo de más de 300 tiendas, una decisión que marca uno de los retiros más significativos en el sector minorista estadounidense en los últimos años.

Atención: Big Lots se declara en bancarrota y confirman el cierre definitivo de más de 300 tiendas en todo el país

A fines de 2024, la cadena minorista Big Lots, la empresa anunció que cerraría hasta 315 tiendas. Para octubre de 2025 volvió a confirmar que al menos 56 tiendas adicionales cerrarían en 27 estados.

En su momento más crítico, tras fracasar una oferta de compra, Big Lots inició liquidaciones masivas y la empresa declaró que su red de locales, unos 900 para entonces, quedaría en proceso de cierre si no se concretaba la venta.

En 2025, durante el proceso de bancarrota y reestructuración, muchas tiendas ya bajaron la persiana definitivamente. El cierre afectó a cientos de sucursales, aunque cifras exactas varían según el estado y la fuente.

Big Lots se declaró en bancarrota y confirmó el cierre masivo de más de 300 tiendas. Imagen: archivo.

¿Todo cerró o resta alguna operación?

Tras la bancarrota, fue aprobada una venta parcial de activos. Una firma de inversión especializada, Gordon Brothers Retail Partners, adquirió parte de la red de Big Lots, transfiriendo entre 200 y 400 tiendas, juntas con centros de distribución, a otra empresa del sector descuento, Variety Wholesalers. Estas podrían seguir operando bajo la marca Big Lots, o adaptarse al nuevo dueño.