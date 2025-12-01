La emblemática cadena de comida rápida Wendy’s confirmó que iniciará un plan de cierre que afectará entre 200 y 350 sucursales en todo Estados Unidos a partir del último trimestre de 2025, como parte de una profunda reestructuración para enfrentar la caída de ventas, el encarecimiento de costos y el cambio en los hábitos de consumo.

Atención: cierran definitivamente entre 200 y 350 tiendas de Wendy’s en todo el país

En una reciente reunión con inversionistas, el CEO interino de Wendy’s, Ken Cook, afirmó que cerrará un “porcentaje de un solo dígito” de sus 6.000 locales en Estados Unidos, lo que se traduce en unas 300 tiendas posiblemente clausuradas.

Ya durante 2024 la cadena había cerrado decenas de restaurantes, y la caída en las ventas persistió. Sin ir más lejos, en el tercer trimestre de 2025 reportaron una baja en ventas comparables de alrededor del 4.7 %.

Wendy’s explicó que las sucursales seleccionadas para cierre son aquellas con “bajo rendimiento”, ubicadas en zonas de menor demanda o con infraestructura anticuada, con el objetivo de liberar recursos para invertir en locales más rentables.

Wendy's confirmó el cierre masivo de entre 200 y 350 tiendas alrededor de todo el país. (Fuente: Archivo)

¿Que implica el cierre masivo de más de 200 tiendas de Wendy’s en todo el país?

Muchas tiendas dejarán de operar definitivamente en los próximos meses. Aunque la empresa no dio una lista exacta de direcciones, las áreas que podrían verse más afectadas incluyen regiones de bajo ingreso, zonas rurales o barrios donde la competencia es alta.

Para los trabajadores y franquiciados de los locales a cerrar implica riesgo de pérdida de empleos, aunque Wendy’s ha mencionado que considerará opciones como transferencias o reubicaciones cuando sea posible.

Para los clientes frecuentes, esto significa menos disponibilidad de locales físicos, posibles cierres en sus vecindarios y, en algunos casos, mayor presión sobre los restaurantes que permanezcan abiertos.