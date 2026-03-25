En el estado de Indiana, Estados Unidos, las normas vigentes establecen que todos los hijos serán anotados únicamente con el apellido de la madre cuando sus padres no estén casados legalmente y no exista un reconocimiento formal de paternidad. Esta disposición impacta directamente en la emisión del certificado de nacimiento. El criterio responde a la necesidad de registrar datos verificables al momento del nacimiento. En ese contexto, si el padre no figura legalmente como tal, su apellido no puede incorporarse al documento oficial. Las autoridades estatales aplican este procedimiento de forma automática en hospitales y oficinas de registro civil. Sin una validación legal previa o simultánea, el sistema no contempla la inclusión del apellido paterno. La normativa en Indiana establece que, ante la ausencia de matrimonio o reconocimiento legal de paternidad, el único vínculo comprobable al momento del nacimiento es el de la madre. Por eso, el bebé es registrado exclusivamente con su apellido. Esto implica que el padre no queda incluido en el acta de nacimiento ni se le reconocen derechos legales de manera automática. El procedimiento no depende de decisiones personales, sino de requisitos formales exigidos por el estado. En la práctica, el certificado se emite únicamente con los datos maternos hasta que exista documentación que valide la paternidad. Para que el apellido paterno pueda incorporarse, es necesario que la paternidad esté legalmente establecida. Este reconocimiento puede realizarse incluso si los padres no están casados. En Indiana, las formas más habituales incluyen el matrimonio al momento del nacimiento, la firma de una declaración de paternidad —que puede hacerse en el hospital dentro de las primeras 72 horas o posteriormente ante el Departamento de Salud— o una determinación judicial. Una vez que ese vínculo queda formalizado, los padres pueden definir el apellido del menor y modificar el certificado de nacimiento para incluir el paterno si así lo deciden. Además, las autoridades señalan que todo el proceso se maneja bajo criterios de confidencialidad para resguardar la información familiar.