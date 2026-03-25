Las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump generaron fuertes disputas judiciales en Estados Unidos, especialmente en torno a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países. Estas decisiones fueron cuestionadas en tribunales federales, que en muchos casos frenaron o revisaron las medidas del Gobierno. El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial abrió un debate clave sobre los límites de la autoridad presidencial en materia migratoria y el alcance de las protecciones para miles de inmigrantes. El gobierno de Donald Trump decidió terminar con la designación del TPS para los ciudadanos extranjeros provenientes de Haití y Siria. Sin embargo, un juez del Distrito de Nueva York emitió una orden que suspendía la terminación del TPS de Siria y lo mismo ocurrió con un juez del Distrito de Columbia que canceló la suspensión de Haití. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se proclamó en contra de estas órdenes y las ha apelado de inmediato. Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia aceptó analizar los casos vinculados al TPS de Haití y Siria, lo que implica: Si se producen cambios en el TPS, podrían generarse distintos escenarios: