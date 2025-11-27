La cadena de farmacias Walgreens, una de las más grandes y tradicionales de Estados Unidos, ha comenzado un plan de cierre masivo que afecta a 1.200 sucursales en todo el país.

La compañía, que opera miles de locales y es un pilar del sector farmacéutico minorista, enfrenta una reestructuración profunda como respuesta a la caída de ventas, el aumento de costos y los cambios en los hábitos de consumo.

Atención consumidores: cierran definitivamente 1.200 tiendas de Walgreens en todo el país

Walgreens anunció que cerrará unas 1.200 sucursales alrededor de todo Estados Unidos durante los próximos años. De esas, 500 tiendas están previstas para cerrar en el año fiscal 2025.

La empresa confirmó que el cierre masivo forma parte de una estrategia para reducir pérdidas y concentrarse en sus ubicaciones más rentables. La empresa señaló que las tiendas con menor desempeño financiero, ubicadas principalmente en áreas con baja afluencia o competencia elevada, serán las primeras en cerrar sus puertas.

Walgreens confirmó el cierre masivo de 1.200 tiendas alrededor de todo el país. Foto: Shutterstock.

Una por una: las tiendas de Walgreens que cerraron primero

Si bien no existe públicamente una lista oficial única y definitiva con todas las tiendas Walgreens que ya cerraron o que cerrarán, sí hay muchos reportes con locales confirmados para cierre y un plan general declarado por la empresa.

Las primeras tiendas de Walgreens en cerrar fueron: