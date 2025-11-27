En esta noticia
La cadena de farmacias Walgreens, una de las más grandes y tradicionales de Estados Unidos, ha comenzado un plan de cierre masivo que afecta a 1.200 sucursales en todo el país.
La compañía, que opera miles de locales y es un pilar del sector farmacéutico minorista, enfrenta una reestructuración profunda como respuesta a la caída de ventas, el aumento de costos y los cambios en los hábitos de consumo.
Atención consumidores: cierran definitivamente 1.200 tiendas de Walgreens en todo el país
Walgreens anunció que cerrará unas 1.200 sucursales alrededor de todo Estados Unidos durante los próximos años. De esas, 500 tiendas están previstas para cerrar en el año fiscal 2025.
La empresa confirmó que el cierre masivo forma parte de una estrategia para reducir pérdidas y concentrarse en sus ubicaciones más rentables. La empresa señaló que las tiendas con menor desempeño financiero, ubicadas principalmente en áreas con baja afluencia o competencia elevada, serán las primeras en cerrar sus puertas.
Una por una: las tiendas de Walgreens que cerraron primero
Si bien no existe públicamente una lista oficial única y definitiva con todas las tiendas Walgreens que ya cerraron o que cerrarán, sí hay muchos reportes con locales confirmados para cierre y un plan general declarado por la empresa.
Las primeras tiendas de Walgreens en cerrar fueron:
- 861 Main St NW, Los Lunas, Nuevo México
- 9700 Menaul Blvd NE, Albuquerque, Nuevo México
- Sucursal en Central & Eubank, Albuquerque, Nuevo México
- 950 S. Quebec St., Denver, Colorado
- 6200 E. Colfax Ave., Denver, Colorado
- 585 Washington St., Dorchester, Boston, Massachusetts
- 164 W. Jackson Street, Hayward, California
- 14100 Blossom Hill Road, Los Gatos, California
- Tienda en Salinas, N. Sanborn Road, California
- East Hartford, Silver Lane, Connecticut
- East Haven, Main Street, Connecticut
- New Britain, Stanley Street, Connecticut
- New Milford, Danbury Road, Connecticut
- Jacksonville, Soutel Drive, Florida
- Jacksonville, Dunn Avenue, Florida
- Miami, NW 7th Avenue, Florida
- Decatur, Hairston Road, Georgia
- Lawrenceville, Old Norcross Road, Georgia
- Macon, Mercer University Drive, Georgia
- Snellville, Hewatt Road, Georgia
- Stone Mountain, Memorial Drive, Georgia
- Chicago, N. Sheffield Avenue, Illinois