Un equipo científico chino perforó 3.413 metros de hielo en la Antártida y accedió al lago subglacial Qilin, una masa de agua atrapada bajo el casquete polar durante milenios. El logro superó el récord internacional previo de 2.540 metros, según informó el Ministerio de Recursos Naturales de China. El hito fue alcanzado el 5 de febrero por la 42ª expedición antártica china, en la región del lago Qilin, ubicado en el casquete de hielo del Este Antártico, a unos 120 kilómetros de la estación Taishan. China nombró ese lago en 2022 y lo clasificó como uno de los más grandes jamás descubiertos bajo el hielo antártico. La expedición empleó perforación por agua caliente, una tecnología que funde el hielo con precisión sin contaminar el entorno. Es más rápida que la perforación mecánica tradicional y permite abrir canales limpios aptos para instrumentos científicos de precisión. De acuerdo con el gobierno chino, esta perforación permite al país operar en más del 90% del casquete antártico y en la totalidad del Ártico. El canal abierto servirá para instalar equipos de observación en el lago Qilin y recolectar muestras de agua y sedimentos del lecho lacustre. El lago Qilin lleva milenios sellado bajo más de 3.000 metros de hielo. Sus aguas y sedimentos podrían conservar registros atmosféricos y biológicos de épocas anteriores al congelamiento, convirtiéndolo en una cápsula del tiempo única. Analizar esas muestras permitirá reconstruir la historia climática del planeta y explorar los límites de la vida en condiciones extremas, con potenciales aplicaciones en la búsqueda de vida en otros planetas. El Ministerio chino destacó que la perforación sienta las bases para futuras observaciones directas dentro del lago.