El Gobierno decretó feriado para el próximo lunes en todo el país: cierran bancos, escuelas y oficinas públicas (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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Muchas personas en Colombia ya comenzaron a revisar el calendario para organizar descansos, viajes cortos o trámites pendientes. En ese contexto, tomó relevancia el próximo lunes festivo, correspondiente a una celebración religiosa incluida dentro del calendario oficial nacional.

Se trata del día del Sagrado Corazón, una fecha reconocida dentro del esquema de feriados del país y que genera cambios en la actividad bancaria, educativa y administrativa en buena parte del territorio.

Como ocurre con otros festivos que caen un lunes, la jornada permite consolidar un nuevo fin de semana largo para millones de ciudadanos y modifica el funcionamiento habitual de distintos servicios.

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El próximo lunes corresponde al descanso oficial vinculado al Sagrado Corazón, una de las festividades religiosas con mayor arraigo en el país.

Aunque actualmente es reconocido principalmente como un festivo dentro del calendario laboral, su origen está vinculado a una tradición católica centenaria que durante décadas tuvo una fuerte influencia en la identidad nacional.

La fecha también marca uno de los puentes festivos más importantes del primer semestre, impulsando los viajes, el comercio y las actividades familiares en distintas regiones del territorio colombiano.

Durante esta jornada, distintas dependencias públicas, entidades educativas y oficinas administrativas permanecen cerradas o con atención reducida.

El próximo lunes corresponde al descanso oficial vinculado a Sagrado Corazón.

Qué servicios cambian durante el feriado del lunes

En este tipo de jornadas, muchas oficinas públicas, colegios y entidades estatales suspenden actividades presenciales o reducen horarios de atención.

Además, algunas sucursales bancarias pueden modificar su funcionamiento, aunque los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles suelen operar con normalidad.

También es habitual que aumente la movilidad interna por turismo y visitas familiares, especialmente en ciudades cercanas a destinos religiosos, naturales o de descanso.

¿Cuáles son los próximos festivos después del 15 de junio de 2026?

Tras el puente, los colombianos todavía tendrán varias fechas de descanso durante el segundo semestre del año: