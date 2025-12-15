Para ingresar a los Estados Unidos de forma legal se deben cumplir una serie de requisitos que se realizan mediante las embajadas o consulados. Existe un trámite en particular que acelera este proceso, en situaciones específicas, y se puede obtener en 24 horas.

Es importante que todas las personas que quieran viajar al país norteamericano respeten todos los protocolos necesarios para no enfrentar problemas con las autoridades aeroportuarias.

Confirmado: este es el único documento para ingresar de forma legal a EE.UU. y que se obtiene en 48 horas

Entre las opciones para ingresar a Estados Unidos de forma legal se encuentra la “visa de emergencia”. Este documento no corresponde a un tipo de visado, sino que se trata de una cita consular de emergencia que acelera el proceso para situaciones urgentes, como en casos médicos, enfermedad o muerte de un familiar y eventos inesperados.

La particularidad de esta credencial es que se tramita entre las primeras 24 horas y puede demorar, como máximo, hasta 72 horas en ser aprobada. La vigencia de esta credencial esta sujeta a las evaluaciones del consulado o embajada, en algunos casos puede tener la misma validez que la visa de turismo aunque no haya sido emitida con el mismo fin.

¿Cuáles son los motivos por los que puedo tener una visa de emergencia?

Emergencias médicas : Tratamiento urgente para ti o un familiar cercano en EE. UU. (se requiere carta del médico/hospital).

Fallecimiento o enfermedad grave : De familiar directo en EE. UU. (se requiere acta de nacimiento/matrimonio, pruebas de parentesco).

Negocios o trabajo urgente : Necesidad inesperada de viajar por trabajo que no puede esperar (carta del empleador).

Eventos culturales, políticos o deportivos : De relevancia inesperada.

Estudiantes o intercambio : Si la fecha de inicio de tu programa es anterior a la primera cita disponible.

Empleados domésticos: Acompañando a empleador en viaje inesperado.

Estados Unidos emite una visa de emergencia en casos específicos. Fuente: Archivo.

Así debes solicitar una visa de emergencia