América Latina comienza a redefinir su lugar en el escenario internacional con un movimiento que podría cambiar el equilibrio económico global en los próximos años. Dos de las economías más grandes de la región avanzan en un proceso de consolidación que ya genera atención a nivel mundial. Se trata de Brasil y México, que, según distintos análisis y proyecciones económicas de entidades como PwC y Standard Chartered, podrían posicionarse como potencias influyentes hacia 2030, impulsadas por su tamaño de mercado, recursos y crecimiento sostenido. Brasil y México no solo son las economías más grandes de América Latina, sino que también representan una parte significativa del PBI regional. Entre ambos: El avance de ambos países se apoya en varios pilares estratégicos: En el caso de México, su cercanía con Estados Unidos lo posiciona como un socio clave en cadenas de suministro. Brasil, por su parte, destaca por su capacidad productiva y su peso en exportaciones. De consolidarse esta tendencia, Brasil y México podrían: