Licuar cáscara de limón con vinagre permite obtener un limpiador natural con poder desengrasante y desinfectante en cuestión de minutos. La combinación aprovecha el ácido cítrico y los aceites esenciales del limón junto con el ácido acético del vinagre.

Distintos especialistas en limpieza del hogar coinciden en recomendar esta fórmula como alternativa a los productos comerciales. Se trata de una opción económica, ya que reutiliza cáscaras que normalmente se descartan.

¿Para qué sirve licuar cáscara de limón con vinagre?

La mezcla actúa como desengrasante en superficies de cocina gracias al limoneno presente en la cáscara del limón, un compuesto que disuelve restos de grasa acumulada. El vinagre aporta poder antibacteriano y ayuda a neutralizar malos olores.

Juntos, ambos ingredientes potencian su efectividad frente a manchas, suciedad cotidiana y olores persistentes en distintas zonas del hogar.

Principales usos de la mezcla:

Desengrasar mesadas, hornallas y campanas extractoras

Limpiar azulejos, griferías y electrodomésticos

Eliminar olores de heladeras y microondas

Repeler hormigas y otros insectos pequeños

La mezcla actúa como desengrasante en superficies de cocina gracias al limoneno presente en la cáscara del limón.

¿Cómo se prepara y por qué se recomienda licuarla?

A diferencia del método tradicional, que exige dejar macerar las cáscaras en vinagre durante una o dos semanas, licuarlas acelera la extracción de los aceites esenciales del limón y reduce el tiempo de espera.

Para prepararla, se colocan las cáscaras de dos o tres limones en la licuadora junto con vinagre blanco o agua, se procesa hasta lograr una consistencia homogénea y se cuela el líquido para eliminar residuos sólidos.

Pasos para el limpiador:

Lavar bien las cáscaras de limón Licuarlas junto con vinagre blanco (o agua, según la fórmula elegida) Colar el líquido resultante Diluir con agua si la superficie es delicada Colocar en un atomizador y aplicar

El resultado se recomienda evitar en mármol, granito sin sellar y maderas sin acabado, ya que la acidez puede dañar esas superficies con el uso continuado.