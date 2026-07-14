En la apertura de mercados de este martes, 14 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,234.79 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.85%.

El Peso colombiano muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -3.24% y en el último año acumula -16.16%, evidenciando un deterioro sostenido en su cotización.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 13.46%, superior a la volatilidad anual del 13.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Los precios de la canasta básica se mantienen por encima de la inflación

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.