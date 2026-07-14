Estados Unidos, Venezuela y El Salvador mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida del país de los extranjeros visitantes, que todas las personas con intención de viajar deben considerar para evitar inconvenientes tanto con autoridades como con aerolíneas.

Un punto clave entonces para quienes quieran ingresar es contar con un pasaporte completamente en vigencia y buen estado. Verificar entonces los requisitos específicos de cada destino permite renovar a tiempo la identificación internacional -en caso de necesitarlo- y evitar cualquier contratiempo.

Requisitos de pasaporte que Estados Unidos exige a los viajeros

Estados Unidos establece como requisito general para los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante toda su estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo para ciudadanos de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA.

Los pasaportes vencidos no pueden utilizarse para viajar internacionalmente. Fuente: Shutterstock.

Requisitos de pasaporte que Venezuela exige a los viajeros

En esa línea, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores también indica que todos los visitantes deben presentar un pasaporte original y una fotocopia para ingresar sin inconvenientes, con una validez mínima de al menos 6 meses para que la estadía pueda autorizarse.

Requisitos de pasaporte que El Salvador exige a los viajeros

En este caso, la Dirección General de Migración y Extranjería señala que todos los ciudadanos deben presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente y en buen estado.

La única excepción a este requisito aplica para ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes cuentan con la alternativa de proporcionar su documento de identidad vigente y en buen estado.

Otros puntos que podrán exigirse a los viajeros

Además, independientemente del destino de viaje, se exigirá