Estados Unidos se prepara para un fin de semana con calor inusual, viento intenso y condiciones secas en varias regiones. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió que una ola de calor récord seguirá activa en el oeste y se expandirá hacia la zona central del país. El pronóstico oficial también anticipa un escenario de riesgo por incendios forestales en sectores de las Altas Llanuras, mientras otras áreas mantendrán tiempo invernal. Así, el mapa meteorológico del país mostrará un contraste marcado entre calor extremo, ráfagas fuertes y otros fenómenos de fin de semana. El Centro de Predicción Meteorológica del NWS informó que la ola de calor récord continuará en el oeste durante el fin de semana. Además, ese aire cálido avanzará sobre parte del centro de Estados Unidos. Según el pronóstico, las temperaturas estarán entre 25 y 35 grados Fahrenheit por encima del promedio para esta época del año. También se esperan nuevas marcas diarias y mensuales en distintas ciudades. Las máximas alcanzarán los 90 y 100 grados Fahrenheit en el suroeste. En el oeste se prevén 80 grados Fahrenheit, mientras que en las Grandes Llanuras los valores irán de los 70 a los 90 grados Fahrenheit. Junto con el calor, el NWS mantiene vigentes alertas por vientos intensos, avisos por viento y alertas por calor en distintos puntos del país. Eso confirma que el fin de semana estará atravesado por un patrón meteorológico de alto impacto. Asimismo, se esperan ráfagas de viento que pueden alcanzar, en promedio, hasta 150 kilómetros por hora. El NWS advierte vientos muy intensos en áreas elevadas, aunque en las fuentes generales consultadas no fija una cifra nacional única para todo el evento.