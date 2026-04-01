Un nuevo episodio de tormentas intensas y lluvias continuas afectará a gran parte de Estados Unidos durante varios días consecutivos. De acuerdo con los meteorólogos, este fenómeno podría extenderse hasta el fin de semana de Pascua, trayendo consigo precipitaciones, granizo grande y fuertes ráfagas de viento. Según lo indican expertos de AccuWeather, este episodio de mal tiempo comenzó ayer martes con tormentas eléctricas intensas que generaron reportes de granizo y ráfagas dañinas desde Texas hasta Massachusetts. Para este miércoles, el clima severo llegará al sur del país y centro de Estados Unidos, esperándose en Los meteorólogos anticipan tormentas con granizo grande, ráfagas de viento dañinas e incluso la posibilidad de algunos tornados. Hacia el este, las tormentas también llevarán chaparrones intensos al Valle de Ohio y la región del Atlántico medio, Las condiciones intensas continuarán en varias zonas del país hasta jueves y viernes. Para el sábado, se pronostica que las tormentas severas se desplacen junto con un frente frío desde Texas hasta el suroeste de Ontario, pasando por Nueva York. Las principales amenazas seguirán siendo: Para Pascua, se espera que el sistema avance hacia la región de los Grandes Lagos y que el frente frío provoque lluvias torrenciales y tormentas eléctricas en varias zonas el Valle del Misisipi y los Apalaches. Los expertos advirtieron por posibles inundaciones localizadas como consecuencia de este fenómeno.