La Embajada de Estados Unidos en Argentina difundió un aviso oficial que impactará directamente en miles de personas que realizan trámites consulares cada semana. El organismo confirmó que suspenderá su atención al público durante una jornada específica de marzo debido a un feriado nacional argentino, lo que implicará cambios en el funcionamiento habitual de visas y servicios administrativos. Quienes tenían turnos asignados deberán revisar el sistema oficial para conocer cómo continuará su trámite. Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina informaron que durante el martes 24 de marzo no se brindará atención consular regular en sus oficinas. Esto implica que: Las autoridades consulares aclararon que, a pesar del cierre, seguirá funcionando el servicio de emergencias destinado a ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el país y necesiten asistencia urgente. La medida se aplica únicamente durante esa jornada y responde al calendario de feriados nacionales de Argentina. Cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha establecida como feriado nacional inamovible en todo el territorio argentino. Durante esta jornada se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976 y se realizan actos, movilizaciones y actividades de reflexión en distintas ciudades del país. Al tratarse de un feriado obligatorio: Además, la legislación laboral establece que quienes deban trabajar ese día deben percibir el pago correspondiente como feriado trabajado, con el recargo previsto por la ley. La confirmación del cierre de la Embajada de Estados Unidos en Argentina coincide con un momento del calendario que suele modificar el ritmo habitual de las actividades. El feriado del 24 de marzo genera una pausa en la agenda laboral y educativa en todo el país. Dependiendo de cómo caiga en la semana, muchas personas aprovechan la ocasión para organizar viajes cortos, escapadas o días de descanso. Con el anuncio oficial, queda ratificado que durante esa jornada habrá interrupción de servicios consulares, mientras que el resto de las actividades retomará su funcionamiento normal al día siguiente.