El avance de tormentas intensas, lluvias persistentes y ráfagas de viento mantiene las alertas meteorológicas y pone el foco en un combo que puede complicar la circulación, reducir la visibilidad y provocar anegamientos repentinos. En este escenario, las autoridades insisten en limitar los traslados y evitar salidas innecesarias mientras se mantenga la inestabilidad. Los informes oficiales sobre tormentas severas y precipitaciones abundantes advierten que este tipo de eventos puede combinar chaparrones fuertes, actividad eléctrica y ráfagas capaces de generar daños localizados. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) mantienen bajo vigilancia distintos sectores por lluvias fuertes, tormentas y condiciones meteorológicas adversas de corto plazo. En sus reportes, remarcan que estos sistemas pueden dejar precipitaciones abundantes en poco tiempo y favorecer episodios de tormentas con ráfagas significativas. Dentro de ese panorama, las ráfagas de hasta 60 km/h aparecen como uno de los factores más relevantes, ya que pueden mover ramas, volcar objetos livianos y volver más riesgosa la circulación peatonal o vehicular. Además, cuando se combinan con lluvia intensa, reducen la capacidad de reacción en calles y rutas. A nivel oficial, el NWS considera que una tormenta severa comienza cuando puede producir vientos de 58 millas por hora o más, es decir, alrededor de 93 km/h. A su vez, sus materiales de seguridad y monitoreo muestran que, durante tormentas fuertes o severas, las ráfagas suelen ubicarse dentro de un rango amplio que va aproximadamente desde 60 hasta más de 110 km/h, según la intensidad del fenómeno. Las advertencias para permanecer bajo resguardo no responden solo a la lluvia. En este tipo de eventos, uno de los mayores peligros aparece cuando el viento, el agua acumulada y la baja visibilidad se presentan al mismo tiempo, algo que incrementa el riesgo de accidentes, caída de ramas y complicaciones en la vía pública. Antes de que llegue el tramo más fuerte del temporal, conviene asegurar objetos sueltos en balcones, patios o terrazas, cerrar bien puertas y ventanas y revisar desagües para facilitar el escurrimiento del agua. Si la tormenta ya comenzó, lo más prudente es permanecer en interiores, alejarse de árboles, postes y estructuras inestables, y no circular por calles inundadas.