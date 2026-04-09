Un extenso sistema de tormentas afectará a diversas zonas de Estados Unidos durante varios días consecutivos. Meteorólogos advierten que este corredor de lluvias intensas y tormentas se extenderá desde Texas hasta los Grandes Lagos, encendiendo las alertas por clima severo. Los pronósticos indican que las lluvias constantes podrían provocar acumulaciones de entre 1 y 4 pulgadas (25 a 100 mm) en amplias zonas y, en ese marco, se advierte por posibles inundaciones, especialmente en las áreas donde ríos y arroyos tienen potencial de desbordar. Expertos de AccuWeather indican que, si bien muchas regiones del centro del país necesitan lluvia debido a la sequía persistente, el sistema meteorológico traerá tormentas severas durante varios días seguidos. Si bien en ciertos sectores aparecerán de forma aislada, en otros durante las tardes y noches podrían formarse sistemas más intensos y concentrados. El cronograma de clima presentado fue el siguiente Los expertos indican que el martes puede convertirse en una importante jornada de tiempo severo, por lo que se mantiene bajo vigilancia ante posibles actualizaciones de alerta. Durante ese día el riesgo abarcará la zona comprendida desde el noreste de Texas y el norte de Louisiana hasta el centro de Illinois y gran parte de Indiana. Según se indica, el riesgo de tormentas severas podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana, a medida que el sistema avance hacia los valles de Ohio River Valley y Tennessee, además de sectores del noreste del país. Ante este escenario, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas, especialmente para quienes planeen realizar actividades al aire libre durante los próximos días.