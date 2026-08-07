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Una organización sin fines de lucro de Hawái abrió una convocatoria y ofrece vivienda gratis en la isla a cambio de colaborar con el cuidado diario de animales rescatados.
Este programa es ofrecido por Selah’s Pig Sanctuary, un santuario dedicado a brindar refugio a cerdos que fueron abandonados, maltratados o descuidados.
El puesto ofrece alojamiento gratuito dentro de la propiedad a cambio de 20 horas semanales de trabajo.
Cuáles son las tareas para los voluntarios que se anoten en este programa de cuidado de cerdos
La vacante es para Pig Caretaker (cuidador de cerdos) en Keaau, Hawái.
Quien quede seleccionado tendrá que colaborar con las tareas diarias relacionadas con el bienestar de cerdos rescatados que viven en el santuario.
Las funciones principales de esta tarea son
- Alimentar a los animales por la mañana y por la noche
- Cambiar y reponer el agua de los recipientes
- Supervisar el estado de salud y comportamiento de cada cerdo
- Brindar atención, afecto y actividades de socialización
- Mantener limpios los espacios donde viven los animales
- Llevar registros básicos sobre salud y comportamiento
- Colaborar con otros voluntarios y responsables del santuario
Beneficios que ofrece esta propuesta de voluntariado de cuidado de cerdos
De acuerdo con la convocatoria , esta posición intercambia trabajo por alojamiento. Si bien es 100% voluntario, se ofrece
- Espacio de vivienda gratuito
- Experiencia práctica en cuidado animal
- Participación en una organización que se dedica al rescate de animales
- Ambiente colaborativo
- Posibilidad de vivir en Hawái mientras se desarrolla la actividad
Cómo postularse a este voluntariado de cuidado de cerdos
Quienes estén interesados en esta posición deben enviar un currículum y una carta de presentación explicando su interés al correo info@selahspigsanctuary.com, hay tiempo hasta hoy 7 de agosto para enviar la solicitud, dado que se espera incorporar a la persona a partir del 15 de agosto.
Si bien un requisito esencial es ser mayor de edad para postularse, lo aconsejable es verificar previamente si existen requisitos documentales que deban cumplirse.