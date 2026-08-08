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Mantener el pasaporte colombiano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país, además de ser indispensable para la tramitación de la visa, ya sea con intenciones de turismo o de establecimiento.
En ocasiones, se puede dar el caso en el que el viajero tenga una visa válida, pero su pasaporte no se pueda considerar válido. Esto puede deberse a daños en la tapa o las hojas, falta de páginas libres o la regla de los seis meses que exigen países como Estados Unidos.
Estados Unidos prohíbe la entrada de todos los ciudadanos colombianos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?
Los ciudadanos colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:
- Pasaporte colombiano vigente.
- Visa estadounidense válida que se corresponda con el motivo del viaje.
- Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.
- Cumplir con los controles de inspección.
Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte colombiano?
La renovación del pasaporte colombiano se lleva a cabo a través de la Cancillería y requiere cita previa. El procedimiento es el siguiente:
- Agendar una cita mediante el sistema de la Cancillería de Colombia.
- Presentarse en la fecha y hora asignadas con el documento de identidad correspondiente.
- Realizar el registro biométrico, fotografía y firma.
- Pagar el valor del trámite.
- Retirar el nuevo pasaporte, cuando la autoridad notifique que se encuentra disponible.
¿Cómo tramitar la visa americana desde Colombia?
Para solicitar una visa de no inmigrante, usualmente la B1/B2 para turismo y negocios, desde Colombia, la Embajada estadounidense establece los siguientes pasos:
- Determinar el tipo de visa que corresponde según el motivo del viaje.
- Completar en línea el Formulario DS-160.
- Guardar e imprimir la hoja de confirmación del DS-160.
- Crear una cuenta en el sistema oficial de citas para visas.
- Pagar la tarifa de solicitud correspondientes.
- Programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).
- Acudir con el pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago y la documentación de respaldo solicitada, que pueda acreditar el propósito del viaje y los vínculos con Colombia.
- Esperar la resolución de la solicitud y recibir el pasaporte con la visa estampada.