Mantener el pasaporte colombiano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país.

Mantener el pasaporte colombiano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país, además de ser indispensable para la tramitación de la visa, ya sea con intenciones de turismo o de establecimiento.

En ocasiones, se puede dar el caso en el que el viajero tenga una visa válida, pero su pasaporte no se pueda considerar válido . Esto puede deberse a daños en la tapa o las hojas, falta de páginas libres o la regla de los seis meses que exigen países como Estados Unidos.

Estados Unidos prohíbe la entrada de todos los ciudadanos colombianos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

Los ciudadanos colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses . Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

Pasaporte colombiano vigente.

Visa estadounidense válida que se corresponda con el motivo del viaje.

Demostrar el propósito del viaje , el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.

Cumplir con los controles de inspección.

Los ciudadanos colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. Representación creada con IA

Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte colombiano?

La renovación del pasaporte colombiano se lleva a cabo a través de la Cancillería y requiere cita previa. El procedimiento es el siguiente:

Agendar una cita mediante el sistema de la Cancillería de Colombia. Presentarse en la fecha y hora asignadas con el documento de identidad correspondiente. Realizar el registro biométrico, fotografía y firma. Pagar el valor del trámite. Retirar el nuevo pasaporte, cuando la autoridad notifique que se encuentra disponible.

¿Cómo tramitar la visa americana desde Colombia?

Para solicitar una visa de no inmigrante, usualmente la B1/B2 para turismo y negocios, desde Colombia, la Embajada estadounidense establece los siguientes pasos: