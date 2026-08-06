Las cáscaras de limón suelen terminar en la basura después de exprimir la fruta, pero también puede aprovecharse como un recurso para la limpieza doméstica.

Debido a los aceites esenciales que contiene y al ácido cítrico, son utilizadas para remover suciedad superficial y aportar un aroma agradable. Uno de los métodos más útiles es mezclarlas con sal gruesa.

Para qué sirve mezclar cáscaras de limón con sal gruesa

Esta mezcla de cáscaras de limón y sal gruesa sirve para remover grasa superficial de utensilios de cocina y eliminar restos de comida adheridos en superficies como tablas de cortar.

Además, también ayuda a neutralizar malos olores en recipientes y a limpiar ollas, sartenes y fregaderos de acero inoxidable.

Esta mezcla de cáscaras de limón y sal gruesa sirve para remover grasa superficial de utensilios de cocina Chat GPT

Cómo preparar la mezcla y usarla correctamente

Para usar esta mezcla se necesita las cáscaras de uno o dos limones y dos o tres cucharadas de sal gruesa.

Colocar las cáscaras de limón en un recipiente. Agregar la sal gruesa sobre las cáscaras o directamente sobre la superficie que se desea limpiar. Utilizar la cáscara como si fuera una esponja y frotar suavemente. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos si hay suciedad persistente. Enjuagar con agua y secar con un paño limpio.

Por qué recomiendan mezclar cáscaras de limón y sal gruesa

La parte externa de la cáscara de limón contiene aceites esenciales, como el limoneno, que ayudan a aflojar residuos grasos ligeros y aportan un perfume natural. La sal gruesa, por su parte, actúa como un abrasivo suave que facilita la remoción de suciedad adherida sin necesidad de utilizar productos químicos específicos.

Al combinar ambos ingredientes, se obtiene una preparación sencilla que resulta útil para la limpieza cotidiana de superficies resistentes y utensilios de cocina.

No se recomienda para mármol, granito, piedra natural ni superficies delicadas.