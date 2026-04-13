Un extenso sistema de tormentas se está desplazando desde la semana pasada por diversas zonas de Estados Unidos y los meteorólogos advierten que aún restan 72 horas de lluvias y vientos intensos. Los pronósticos indican riesgo para el centro de Texas y el sur de Minnesota en las próximas horas, con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 137 kilómetros por hora, volviéndose peligrosas para las zonas afectadas. De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, durante hoy lunes el temporal se extenderá desde el centro de Texas hasta sectores de Minnesota y Wisconsin, incluyendo Chicago. Además hay alerta para ciudades como Los especialistas indican que en estas zonas puede esperarse todo tipo de clima severo, desde granizo intenso hasta tormentas de gran magnitud y tornados. Según se indica, el martes puede convertirse en una importante jornada de tiempo severo, por lo que se mantiene bajo vigilancia ante posibles actualizaciones de alerta. Durante ese día el riesgo abarcará la zona comprendida desde el noreste de Texas y el norte de Louisiana hasta el centro de Illinois y gran parte de Indiana. En esa línea, el clima intenso puede extenderse hasta mediados de esta semana, a medida que el sistema avance hacia los valles de Ohio River Valley y Tennessee, además de sectores del noreste del país. Ante este escenario, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas, especialmente para quienes planeen realizar actividades al aire libre durante los próximos días.