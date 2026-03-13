El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte a todos los contribuyentes sobre las consecuencias de recibir un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia, notificando la intención de embargar un vehículo de su propiedad como forma de pago a las obligaciones pendientes. Desde que se entrega esta notificación, la agencia proporciona un período de 30 días antes de llevar a cabo la medida, tiempo que se destina a la realización de acuerdos alternativos que faciliten el cobro de la deuda de otra manera. La agencia ha especificado que existen cuatro instancias puntuales que deben concretarse antes de que se proceda al embargo de un vehículo o cualquier otra propiedad. Estas son: Es fundamental que los contribuyentes estén al tanto de estos procedimientos para evitar complicaciones adicionales en su situación fiscal. Al momento de la venta del vehículo, las ganancias derivadas de dicha operación se destinarán a cubrir los gastos inherentes al proceso y posteriormente a la deuda tributaria. Si no se establecieron acuerdos alternativos durante los períodos estipulados y la agencia recaudadora procedió con el embargo, el vehículo será incautado y se determinará un precio mínimo de subasta -usualmente del 80% o más de su valor- en el cual el deudor podrá participar. Si queda un remanente de dinero, el IRS informará al contribuyente sobre los procedimientos necesarios para solicitar el reembolso correspondiente.