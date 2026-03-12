Estados Unidos se prepara para recibir este fin de semana una poderosa tormenta que podría convertirse en uno de los fenómenos meteorológicos más potentes del año. Los expertos advierten que este sistema se intensificará rápidamente entre el domingo y el lunes pudiendo incluso evolucionar hasta convertirse en un ciclón bomba, un tipo de tormenta que se fortalece de forma “explosiva” en pocas horas. Se esperan lluvias intensas y ventisca en diferentes regiones del país, pudiendo afectar a casi 200 millones de personas, según estimaciones de los meteorólogos de AccuWeather. Los especialistas indican que, mientras que en el sur y el este del país predominarán las lluvias intensas y las tormentas eléctricas, las regiones del norte podrían enfrentar condiciones de ventisca, especialmente en áreas del norte del valle del Misisipi y la región de los Grandes Lagos . Algunas de las zonas en alerta son Para estos sitios se espera intensa caída de nieve, fuertes ráfagas de viento y temperaturas sumamente bajas. Por su parte, un frente frío avanzará atravesando los valles del Misisipi, Ohio y Tennessee para luego llegar a los Montes Apalaches y la costa atlántica. Los especialistas advierten que la tormenta puede rápidamente transformarse en un ciclón bomba, fenómeno que tiene lugar cuando la presión atmosférica de un sistema baja al menos 24 milibares en menos de 24 horas. Cuando este descenso rápido tiene lugar, la tormenta se intensifica de forma explosiva y genera campos de viento de gran magnitud.