Un proyecto de ley que se debate en Florida propone modificar las reglas del alquiler en los parques de casas móviles, un sector donde viven cientos de miles de personas. Los cambios incluyen nuevas exigencias para los propietarios y mayores controles sobre los aumentos de renta, medidas que podrían encarecer el costo de vivir en este tipo de viviendas.

La iniciativa aún no está en vigencia. Se trata de proyectos presentados para la sesión legislativa de 2026 que comenzaron a analizarse en el Capitolio estatal y que, solo si son aprobados por ambas cámaras y firmados por el gobernador, entrarían en vigor a partir del 1 de julio.

Florida debate una nueva ley de alquileres y beneficia a los inquilinos

La propuesta introduce nuevas protecciones para quienes alquilan lotes en parques de casas móviles. Uno de los ejes centrales es el control sobre los aumentos del alquiler, que deberán estar debidamente justificados por los propietarios y podrán ser revisados con mayor amplitud por los tribunales.

Florida quiere tratar una nueva ley de alquileres que regula la dinámica de aumentos mensuales. Fuente: Archivo.

Entre las modificaciones previstas se destacan

Plazo extendido para pagar alquileres atrasados , que pasaría de cinco a diez días antes de la rescisión del contrato.

Prohibición de exigir pagos o facturación exclusivamente por medios electrónicos.

Obligación de aceptar cheques o transferencias bancarias como forma válida de pago.

Reconocimiento del pago como realizado al momento de la entrega del cheque.

Protección de los datos personales de los residentes en los sistemas de cobro.

¿Qué cambiar para los propietarios?

El proyecto también endurece las reglas para los dueños de parques de casas móviles. Los propietarios deberán justificar los aumentos de renta y estarán sujetos a una evaluación judicial más estricta, que podrá considerar la cantidad de ventas activas dentro del parque, los incentivos ofrecidos a nuevos compradores y el número de viviendas abandonadas o transferidas para evitar desalojos.

Si el parque deja de brindar servicios, comodidades o utilidades, el alquiler deberá reducirse de forma proporcional. A su vez, se incrementan las compensaciones económicas que los propietarios deberán pagar cuando un residente se vea obligado a mudarse por cambios en el uso del suelo.