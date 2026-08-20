Rociar vinagre en las juntas de los azulejos: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Rociar vinagre en el fregadero de la cocina: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Las juntas de los azulejos suelen ser uno de los sectores más difíciles de mantener limpios en baños y cocinas. Su superficie puede acumular restos de jabón, suciedad y depósitos minerales que, con el paso del tiempo, modifican su apariencia.

Entre los métodos caseros utilizados para facilitar su limpieza aparece el vinagre blanco, un producto cuya acidez puede ayudar a desprender determinados residuos y depósitos minerales superficiales.

Sin embargo, no todas las juntas ni revestimientos toleran de la misma manera los productos ácidos. Por eso, antes de aplicarlo es importante conocer el material y evitar un uso excesivo o prolongado.

¿Para qué sirve rociar vinagre en las juntas de los azulejos?

El vinagre contiene ácido acético, que puede ayudar a disolver depósitos minerales producidos por el agua dura y a aflojar algunos residuos acumulados sobre las juntas.

Esto puede resultar útil especialmente en zonas húmedas, como el baño o la cocina, donde el contacto constante con agua favorece la aparición de marcas blanquecinas y acumulaciones superficiales.

El vinagre también puede colaborar en la eliminación de algunos olores. No obstante, no debe considerarse un desinfectante universal ni una solución para problemas profundos de moho o humedad.

Cómo utilizar vinagre para limpiar las juntas

Una opción consiste en diluir vinagre blanco con agua en partes iguales y colocar la preparación en un pulverizador.

Rociar vinagre en las juntas de los azulejos: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Archivo El Cronista

Luego se puede aplicar una pequeña cantidad sobre las juntas compatibles, dejar actuar unos minutos y frotar suavemente con un cepillo. Para finalizar, es importante enjuagar la zona con agua y secarla correctamente.

Antes de hacerlo sobre toda la superficie, conviene probar la preparación en un sector pequeño y poco visible para comprobar que no produzca cambios en el material.

Cuándo no conviene utilizar vinagre en los azulejos

El vinagre no es apropiado para todas las superficies. Debido a su acidez, debe evitarse sobre mármol, travertino, piedra caliza y otras piedras naturales sensibles a los ácidos, ya que puede deteriorar o alterar su acabado.

Además, el uso frecuente de sustancias ácidas puede afectar ciertos tipos de juntas cementicias o sus selladores, por lo que no conviene convertir este método en una rutina diaria sin comprobar las recomendaciones del fabricante.

También existe una regla fundamental al utilizar vinagre para limpiar: nunca debe mezclarse con lejía o productos que contengan hipoclorito, porque la combinación puede liberar gases peligrosos.

Utilizado de manera puntual y sobre materiales compatibles, el vinagre puede ser una alternativa sencilla para aflojar depósitos minerales y suciedad superficial acumulada entre los azulejos.