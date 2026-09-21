Al momento de pensar en reclamar la jubilación del Seguro Social en Estados Unidos, a cargo de la Administración del Seguro Social (SSA), existen dos factores fundamentales que deben tenerse en cuenta: haber alcanzado la edad mínima requerida y contar con la cantidad de créditos suficientes en el historial.

Estos créditos se acumulan durante la actividad laboral cuando se pagan impuestos del Seguro Social.

Es importante destacar que la cantidad de créditos no afecta el monto final a recibir, sino que es un requisito clave para poder jubilarse y considerarse elegible para los beneficios.

Cómo se gana un crédito de SSA en 2026

De acuerdo con lo informado en el sitio web oficial de la agencia federal, los créditos se basan en la totalidad del salario y en los ingresos cuentapropistas que se tienen dentro de un año.

La cantidad de ganancias que se necesita para acumular un crédito varía de forma anual, pero en 2026 se obtiene un crédito de Seguro Social y Medicare por cada 1,890 dólares de ganancias.

Se necesitan 1890 dólares de ganancias para obtener 1 crédito de SSA. Chat GPT

Cuántos créditos pueden obtenerse dentro de un mismo año

SSA otorga como máximo 4 créditos anuales a quienes ganen los 7,560 dólares necesarios.

“Puede trabajar todo el año para obtener cuatro créditos o puede ganar lo suficiente para los cuatro créditos en menos tiempo”, se indica.

Cuántos créditos se necesitan para acceder a jubilación del Seguro Social

Para poder solicitar las prestaciones, es esencial haber acumulado al menos 40 créditos en el historial. Esto equivale a un mínimo de 10 años trabajados.

“A lo largo de su vida, es posible que obtenga más créditos que el número mínimo que necesita para ser elegible para recibir beneficios. Estos créditos adicionales no aumentan la cantidad de su beneficio”, afirma SSA.