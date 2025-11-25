International Paper y Smurfit Westrock confirmaron que Edinburg, McAllen y Forney experimentarán la pérdida de cientos de empleos como parte de una reestructuración regional necesaria para optimizar sus operaciones y mejorar la eficiencia productiva.

El sector industrial en el sur de Texas se enfrenta a un reto considerable tras el anuncio de cierres de plantas y despidos masivos por parte de dos destacadas empresas del sector papelero.

International Paper y Smurfit Westrock han confirmado que en las próximas semanas, Edinburg, McAllen y Forney experimentarán la pérdida de cientos de empleos como parte de una reestructuración regional necesaria para optimizar sus operaciones y mejorar la eficiencia productiva.

International Paper: cierre definitivo y reubicación a México

La multinacional estadounidense International Paper ha comunicado su decisión de cerrar tres instalaciones en Edinburg y McAllen lo que conllevará la pérdida de 259 empleos. La compañía planea trasladar gran parte de su producción a una nueva planta automatizada en Reynosa, México, donde los costos operativos son considerablemente más bajos.

Aunque uno de los edificios en Edinburg será reutilizado como centro de almacenamiento, no generará nuevos empleos en la comunidad, según lo confirmado por voceros de la empresa.

Habrá que recolizar más de 200 trabajadores.

Smurfit Westrock se separa de Texas

La firma Smurfit Westrock, con sede en Irlanda, anunció el cierre total de su planta en Forney. El CEO de la empresa, Tony Smurfit, explicó que esta decisión fue el resultado de una evaluación de eficiencia y reducción de gastos operativos.

Aunque no se especificó el número exacto de despidos, se ha reportado que, en conjunto con International Paper, se han producido más de 330 despidos entre mayo y julio, lo que eleva la cifra total a casi 470 puestos de trabajo eliminados en el estado.

Las comunidades locales: las más impactadas

A pesar de que ambas compañías han manifestado su intención de ofrecer “asistencia” durante el proceso de cierre, hasta el momento no se han presentado programas oficiales de apoyo laboral o reconversión profesional por parte de las autoridades locales o estatales.

El impacto de estos despidos va más allá de las cifras. En localidades como Edinburg, McAllen y Forney, cientos de familias se verán privadas de su sustento. Muchos de los trabajadores afectados ocupaban puestos de tiempo completo en plantas que eran pilares económicos de la región.