Los depósitos dependerán del programa al que pertenece cada beneficiario y del calendario oficial de la SSA.

El calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) de octubre de 2026 tendrá dos fechas importantes la próxima semana: el miércoles 28, cuando se realizará la última ronda de depósitos regulares para ciertos jubilados y beneficiarios , y el viernes 30, cuando está previsto otro pago para quienes reciben el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en noviembre .

Quiénes cobran el Seguro Social el miércoles 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre cobrarán los beneficiarios del Seguro Social cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el 21 y el 31 de cualquier mes, siempre que estén incluidos en el calendario regular de pagos de los miércoles.

Esta ronda puede incluir a personas que reciben prestaciones por jubilación, discapacidad del Seguro Social (SSDI) y sobrevivientes. La fecha corresponde al cuarto miércoles de octubre, reservado para el grupo cuya fecha de nacimiento se ubica en el último tramo del mes.

La SSA programa el pago de SSI para el primer día de cada mes. Cuando esa fecha cae en un fin de semana o en un feriado federal, el depósito se adelanta al último día hábil anterior. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El esquema habitual para los beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social después de abril de 1997 es el siguiente:

Nacidos del 1 al 10: segundo miércoles del mes.

Nacidos del 11 al 20: tercer miércoles del mes.

Nacidos del 21 al 31: cuarto miércoles del mes.

Qué beneficiarios recibirán otro depósito del Seguro Social el viernes 30 de octubre

El viernes 30 de octubre está previsto el depósito de SSI correspondientes a noviembre de 2026. Este pago está dirigido a las personas que cumplen los requisitos del programa, entre ellas adultos mayores de bajos ingresos, personas con discapacidad y personas ciegas que reúnen las condiciones establecidas.

Como el 1 de noviembre cae domingo, el pago correspondiente a noviembre se adelanta al viernes 30 de octubre.