Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Nueva York establece plazos obligatorios para limpiar la nieve de las veredas y multas de hasta US$250 por incumplimiento.

En Nueva York, los propietarios y ocupantes de edificios tienen la obligación de retirar la nieve y el hielo de las veredas frente a sus propiedades. Quienes no cumplan con esta normativa pueden recibir multas de hasta US$250, dependiendo de la cantidad de infracciones cometidas.

Según informa el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY), los plazos para realizar la limpieza dependen del horario en el que termine de nevar.

La medida busca mantener las veredas transitables y reducir el riesgo de caídas y accidentes entre los peatones.

¿Cuánto tiempo hay para retirar la nieve de las veredas en Nueva York?

Las autoridades establecen tres plazos diferentes, según el momento en que finalice la nevada:

Entre las 7:00 y las 16:59: hay un plazo de cuatro horas para despejar la vereda.

Entre las 17:00 y las 20:59: el plazo es de 14 horas.

Entre las 21:00 y las 6:59: la vereda debe estar despejada antes de las 11:00 de la mañana.

Por ejemplo, si deja de nevar a las 19:00, los responsables tienen hasta las 9:00 de la mañana siguiente para habilitar el paso.

¿De cuánto son las multas por no retirar la nieve en New York?

El DSNY establece sanciones progresivas para quienes incumplan la obligación de limpiar las veredas.

Los importes son los siguientes:

Primera infracción: US$100.

Segunda infracción: US$150.

Tercera infracción y posteriores: US$250.

Por lo tanto, la multa máxima no se aplica automáticamente ante el primer incumplimiento, sino que depende de las infracciones registradas.

¿Cómo se debe limpiar la nieve de las veredas?

De acuerdo con normas oficiales, es obligatorio despejar un camino de al menos cuatro pies de ancho (aproximadamente 1,22 metros) para permitir el paso de los peatones.

Además, los propietarios y ocupantes deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Retirar la nieve y el hielo alrededor de los hidrantes contra incendios y de las rampas de las veredas frente a sus edificios o junto a ellos.

No arrojar ni empujar la nieve hacia la calle.

Si el hielo está demasiado congelado para retirarlo, es posible esparcir sal o arena para mejorar la adherencia y evitar resbalones.

Las autoridades también aclaran que la vereda debe limpiarse completamente tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan.