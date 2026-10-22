Su creador reutilizó miles de latas, piezas de vidrio y otros objetos para transformar tanto la casa como el jardín.

John Milkovisch era un tapicero jubilado del ferrocarril Southern Pacific que encontró una manera inusual de aporvechar los objetos que acumulaba en su hogar: cubrir su casa con latas de cerveza.

Lo que comenzó en 1968 como un proyecto personal terminó convertido en la Beer Can House , una construcción de Houston, Texas, decorada con más de 50.000 latas -según estimación de Ripley’s Believe It or Not!- y un jardín lleno de detalles hechos con materiales reutilizables. La transformación le tomó 18 años y hoy el lugar se conserva como una atracción abierta el público.

Cómo transformó un jubilado su casa con más de 50,000 latas de cerveza

El proyecto surgió, en parte, de su rechazo a desperdiciar materiales y de su deseo de modificar el entorno de su hogar. Según la historia publicada por la organización que preserva la propiedad, The Orange Show Center for Visionary Art, Milkovisch acumulaba tantas latas vacías que tenía recipientes almacenados en el ático y el garaje.

En lugar de tirarlas, empezó a utilizarlas como revestimiento. Durante los siguientes 18 años, incorporó miles de envases de aluminio a la fachada y añadió decoraciones elaboradas con diferentes partes de las latas.

El jardín también se convirtió en una extensión de su trabajo. Milkovisch incrustó canicas, piedras y fragmentos de vidrio en bloques de concreto, además de utilizar madera de secuoya y piezas de metal para crear detalles ornamentales. Incluso modificó la cerca, donde incorporó canicas en los espacios que había perforado.

La propiedad también es una muestra de arte popular que se extiende por el jardín, las cercas y los aleros del techo. The Orange Show Center for Visionary Art

Uno de los elementos más llamativos fueron las cortinas y guirnaldas fabricadas con las anillas y otras partes de los envases. Algunas quedaron suspendidas en los aleros del techo y se movían con el viento, lo que añadía sonido y movimiento a la construcción.

En 2001, The Orange Show Center for Visionary Art adquirió la vivienda con el propósito de preservarla como monumento de arte popular. La propiedad también fue reconocida por la revista Time, que la incluyó entre las 50 mejores atracciones de carretera en 2010.

¿Se puede visitar la Casa de las Latas de Cerveza en Houston?

Sí. La Beer Can House se conserva como una atracción abierta al público en el 222 de Malone Street, Houston, Texas, 77007. La información facilitada por The Orange Show Center for Visionary Art indica que la entrada es gratuita y que el lugar abre de miércoles a domingo, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.