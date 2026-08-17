Limpiar el piso puede ser una tarea más sencilla si se utilizan algunos trucos caseros: uno de ellos consiste en colocar una media vieja en el trapeador antes de comenzar.

Este método permite aprovechar una prenda que ya no se usa y ayuda a juntar pelos, polvo y pelusas que quedan sobre el piso durante la limpieza.

¿Para qué sirve poner una media vieja en el trapeador?

La principal función de este truco es ayudar a juntar pelos, pelusas y polvo que permanecen sobre el piso después del barrido o que se acumulan en determinadas zonas de la casa.

Al colocar la media sobre la parte inferior del trapeador, la tela queda en contacto directo con la superficie y puede actuar como una capa atrapadora de suciedad.

Esto resulta práctico en hogares donde hay mascotas, ya que los pelos suelen quedar dispersos por el piso y no siempre se eliminan completamente con una escoba.

¿Cómo colocar una media en el trapeador?

Fuente: El Cronista.

El procedimiento es rápido y sencillo. Solo hace falta una media vieja, limpia y en buen estado, aunque ya no sea utilizada como prenda.

Para aplicar el truco:

Elegir una media vieja que pueda reutilizarse para la limpieza.

Colocarla sobre la parte inferior del trapeador o mopa.

Ajustarla para que quede bien sujeta y no se desprenda durante el uso.

Pasar el trapeador normalmente sobre el piso.

Retirar la media y sacudirla o lavarla después de terminar.

Es importante que la media no quede demasiado floja, porque podría desplazarse mientras se limpia y reducir el contacto de la tela con la superficie.

El truco para juntar pelos, polvo y pelusas del piso

Una de las ventajas de este método es que la textura de la tela permite atrapar partículas que pueden quedar en el suelo después de barrer.

En lugar de que las pelusas se desplacen de un lado a otro, la media puede ayudar a concentrarlas y retirarlas junto con el trapeador. Por eso, puede resultar útil como complemento de la limpieza habitual.

¿Cómo conseguir mejores resultados al limpiar el piso?

Para que el truco funcione de manera más efectiva, conviene incorporarlo dentro de una rutina ordenada de limpieza.

Primero se puede retirar la suciedad más grande y, posteriormente, utilizar el trapeador con la media colocada en la base para recoger pelusas, pelos y polvo fino que hayan quedado en la superficie.

También es recomendable lavar la media después de utilizarla y dejarla secar completamente antes de volver a colocarla en el trapeador.