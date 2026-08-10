Frotar medio limón sobre el parabrisas se convirtió en un truco casero que gana popularidad entre conductores durante el invierno. La práctica consiste en pasar la fruta cortada por el vidrio la noche anterior a una helada .

El objetivo es dificultar que el hielo se adhiera a la superficie antes de salir a la calle. El método se apoya en el ácido cítrico del limón, componente que los especialistas del Good Housekeeping Institute señalan capaz de disolver sedimentos y actuar como agente de limpieza natural.

¿Para qué sirve frotar limón en el parabrisas?

La lógica del truco es que el ácido cítrico actuaría de forma similar al vinagre o al alcohol. Al quedar sobre el vidrio, dificultaría que el agua se congele con la misma facilidad durante la noche.

Por eso se recomienda aplicarlo antes de que bajen las temperaturas, y no una vez que el hielo ya se formó. No existen estudios específicos que midan su eficacia sobre el parabrisas, a diferencia de otras soluciones caseras.

Entre las alternativas con mayor respaldo se encuentran:

Alcohol isopropílico con agua : una parte de alcohol por dos de agua; a mayor pureza, menor punto de congelamiento.

Cebolla cortada al medio : se frota sobre el vidrio la noche anterior para evitar que se acumule hielo.

Agua tibia en bolsa plástica: se desliza sobre el parabrisas para derretir el hielo en segundos.

La lógica del truco es que el ácido cítrico actuaría de forma similar al vinagre o al alcohol. Fuente: Shutterstock

¿Cómo aplicar el truco del limón y qué cuidados tener?

Se debe cortar el limón por la mitad y frotarlo directamente sobre el vidrio exterior, cubriendo toda la superficie. Conviene hacerlo al anochecer, antes de que se pronostiquen temperaturas bajo cero.

Si la helada se extiende varias noches seguidas, conviene repetir la aplicación cada vez.

Un punto que los conductores suelen pasar por alto es el cuidado de la pintura del auto.