Colocar una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Cuando se busca una forma práctica de limpiar el hogar, algunos métodos sencillos pueden ayudar a recoger mejor la suciedad durante el barrido y reducir el esfuerzo de las tareas diarias.

Uno de ellos consiste en colocar una bolsa de plástico sobre la escoba antes de comenzar a barrer. Este sencillo recurso se utiliza como alternativa para facilitar la recolección de determinados residuos y hacer más cómoda la limpieza de los ambientes.

Por qué colocar una bolsa de plástico sobre la escoba puede facilitar la limpieza

Una bolsa de plástico reutilizada puede convertirse en un recurso sencillo para complementar el barrido tradicional. Al cubrir parte de las cerdas de la escoba, el material plástico puede favorecer la atracción de residuos livianos que suelen quedar dispersos sobre el suelo.

Este efecto está relacionado con la electricidad estática que puede generarse por el contacto y el movimiento del plástico. Por eso, el método puede ayudar a recoger con mayor facilidad elementos como pelusas, cabellos, pelos y pequeñas partículas de polvo durante la limpieza.

Otro de los beneficios de este método es que puede ayudar a evitar que parte de la suciedad quede adherida a las cerdas de la escoba, lo que facilita la limpieza posterior y reduce la posibilidad de que los residuos vuelvan a distribuirse por el ambiente durante el barrido.

Además, puede resultar práctico para acceder a zonas de difícil alcance, como el espacio debajo de camas, sofás y muebles bajos. La técnica puede utilizarse sobre diferentes superficies, entre ellas cerámica, porcelanato, madera, vinilo y pisos laminados, siempre teniendo en cuenta las características y recomendaciones de limpieza de cada material.

Cómo aplicar el truco de limpieza correctamente

Para aplicar correctamente esta técnica de limpieza se deben seguir los siguientes pasos: