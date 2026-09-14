Cuando las pilas AA o AAA no parecen funcionar pese a estar cargadas, es posible que tengan corrosión o acumulación importante de residuos en los puntos de contacto, lo que podría estar impidiendo su buen funcionamiento.

Al momento de solucionar esto de manera casera, un truco sencillo de implementar es remojar un hisopo en jugo de limón para limpiar de forma rápida y efectiva las zonas percutidas.

Pasar limón por las pilas AA y AAA: para qué sirve

Las pilas AA y AAA funcionan por el contacto de sus piezas metálicas con el aparato en el que se encuentren. Si en estas zonas hay corrosión o residuos acumulados, la conexión puede interrumpirse, causando el funcionamiento intermitente o incluso nulo.

Lo mismo ocurre si los residuos se encuentran en los contactos del compartimiento donde las pilas deberían colocarse, por lo que el truco del hisopo con limón funciona también para limpiar esta zona.

Se trata entonces de una forma casera y rápida de implementar para asear gentilmente las áreas afectadas y evitar problemas de funcionamiento.

El limón puede ayudar a restaurar los contactos de las pilas AA y AAA. ChatGPT

Cómo se usa el truco del limón sobre las pilas AA y AAA

Para ponerlo en práctica el consejo es

Retirar las pilas del aparato donde están colocadas

Revisar los contactos metálicos de las pilas y del compartimento

Observar los extremos en busca de residuos o corrosión

Humedecer ligeramente el hisopo con limón

Limpiar cuidadosamente las zonas percutidas

Dejar que todo esté completamente seco antes de volver a colocar las pilas