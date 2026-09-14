La cotizacióndel Euro este lunes 14 de septiembre en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.37% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del Euro, la cotización avanzó un 60.47% en la última semana y registró una variación del 19.69% en el último año, indicando un impulso reciente más fuerte que la tendencia anual.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando su tercer día consecutivo de incrementos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, impulsado por factores económicos globales.

A lo largo de estos días, el Euro ha superado resistencias claves, lo que genera expectativas de un posible crecimiento continuado. Los analistas están atentos a las noticias económicas que podrían influir en esta tendencia.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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