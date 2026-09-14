La cotizacióndel Peso dominicano este lunes 14 de septiembre en Estados Unidos es de 58.85 USD. Dicho importe presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana el Peso dominicano subió 0.60%, pero en el último año cayó -8.13%, lo que sugiere un repunte reciente en un marco anual aún negativo.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 11.25%, que es ligeramente menor que la volatilidad anual del 11.26%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que el valor de la moneda ha experimentado un ligero aumento en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la confianza en la economía local podría estar mejorando, impulsando el valor del Peso frente a otras divisas.

En contraste, en los días previos, el tipo de cambio se había mantenido estable, con tendencias que no fluctuaban significativamente. La estabilidad observada anteriormente resalta el cambio positivo actual, lo que podría ser un indicativo de factores económicos recientes que favorecen al Peso dominicano.

En conclusión, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano que, de mantenerse, podría tener un impacto favorable en la economía del país.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.