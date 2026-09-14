Los psicólogos lo confirman: las personas que guardan las bolsas de plástico para reutilizarlas no son solo ahorradores, sino que muestran apego emocional (foto: ChatGPT)

Guardar las bolsas de plástico después de hacer la compra para volver a utilizarlas es una costumbre presente en muchos hogares. Aunque este hábito suele asociarse con el ahorro y la reutilización, la psicología muestra que las razones por las que una persona decide conservar un objeto pueden ser más amplias.

Los estudios sobre apego a las posesiones señalan que la utilidad, la preocupación por el desperdicio, los recuerdos y la sensación de seguridad pueden influir en la dificultad para desprenderse de determinados objetos.

Qué significa guardar las bolsas de plástico para reutilizarlas

Uno de los factores más evidentes es la utilidad futura. Una persona puede guardar una bolsa porque anticipa que volverá a necesitarla y considera que desecharla inmediatamente supondría desperdiciar un recurso que todavía cumple perfectamente su función .

La investigación psicológica ha identificado a la evitación del desperdicio como uno de los motivos que pueden impulsar a las personas a conservar objetos. En determinados estudios, la percepción de que algo todavía tiene valor o puede volver a ser útil aparece relacionada con una mayor resistencia a desecharlo.

Asimismo, un estudio reciente publicado en el Journal of Environmental Psychology encontró que las decisiones relacionadas con las bolsas reutilizables están condicionadas por factores como los hábitos, las normas sociales, la comodidad y los incentivos económicos, por lo que no existe una única explicación psicológica detrás de estas conductas.

Los psicólogos coinciden: guardar bolsas de plástico para reutilizarlas no solo refleja ahorro, sino también apego emocional (foto: ChatGPT) ChatGPT

Las personas pueden decidir guardar objetos por apego emocional

La psicología utiliza el concepto de apego a los objetos para estudiar por qué determinadas posesiones adquieren un valor que supera su utilidad económica. Los objetos pueden convertirse en fuentes de seguridad, recuerdos o elementos relacionados con la identidad.

Además, una revisión científica publicada en Current Opinion in Psychology sostiene que los motivos para adquirir y conservar pertenencias están estrechamente relacionados con el apego que las personas desarrollan hacia ellas . Sin embargo, los investigadores advierten que estas asociaciones son complejas y que todavía se estudia cómo interactúan entre sí.

En el caso concreto de una bolsa de plástico, ese vínculo emocional no tiene por qué significar que exista un recuerdo especial asociado a cada bolsa. Puede manifestarse de una forma mucho más cotidiana, como la sensación de que tirar algo útil está mal, la tranquilidad de disponer de recursos para el futuro o una costumbre aprendida dentro de la familia .

Por qué el hábito de reutilizar objetos es tan frecuente

La preocupación económica es otro elemento importante. Los experimentos sobre el consumo de bolsas muestran que los incentivos financieros modifican de forma significativa el comportamiento y pueden favorecer que los consumidores reutilicen sus propias bolsas en lugar de adquirir otras nuevas.

Al mismo tiempo, la conciencia ambiental también puede desempeñar un papel importante . Investigaciones sobre la reducción del consumo de plástico relacionan el uso de bolsas reutilizables con valores personales, actitudes ambientales, normas sociales y otros factores psicológicos.

De esta forma, el hábito de guardar bolsas de plástico para reutilizarlas puede deberse a una intención de ahorrar y evitar el desperdicio de recursos. También, puede estar asociado a un apego emocional a estos objetos, que suelen percibirse como fuentes de seguridad y recuerdos.