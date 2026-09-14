La cotizacióndel Peso mexicano este lunes 14 de septiembre en Estados Unidos es de 17.01 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.33% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso mexicano registró un leve avance de 0.54%, pero en el último año acumula una caída de 8.13%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese a la mejora reciente.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que se sitúa en 4.02%, es menor que la volatilidad anual de 7.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo al comparar con los días pasados. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con las divisas más relevantes en el mercado.

La tendencia parece mantener un rumbo favorable, lo que sugiere un ambiente estable para la economía mexicana a corto plazo. Sin embargo, es importante seguir monitoreando factores externos que puedan influir en esta situación.

En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano refleja confianza en el mercado, aunque se debe ser cauteloso ante posibles fluctuaciones futuras.

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Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.