En la sesión de apertura de este lunes, 14 de septiembre de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la última semana mostró un repunte de 3.03%, mientras que en el último año registró una leve caída de 0.35%, sugiriendo una recuperación reciente tras una moderada depreciación anual.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 17.47%, es menor que la volatilidad anual del 20.05%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En los últimos dos días, el tipo de cambio ha experimentado un incremento, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en relación con otras divisas.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mejora en la economía local o de factores externos que favorecen la valorización del Quetzal. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para entender si esta tendencia continuará en el futuro.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos o cooperativas de crédito, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin cargo internacional y lleva solo el efectivo necesario con identificación.