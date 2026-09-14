En la sesión de apertura de este lunes, 14 de septiembre de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,079.06 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.01% en relación con el día anterior.

El peso colombiano retrocedió -1.21% en la última semana y acumula -17.44% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este martes, 10 de marzo de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 4.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.54%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días previos. Esto indica que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente al dólar. La tendencia favorable sugiere que factores económicos están impulsando la estabilidad y crecimiento del Peso en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, significaría que la moneda está depreciándose en comparación con días anteriores, lo que generaría preocupación entre los inversores. Sin embargo, el dato actual refuerza la confianza en la recuperación económica del país.

En resumen, el comportamiento ascendente del Peso colombiano podría ser un indicativo de una economía en mejoramiento o un aumento en la inversión extranjera.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA