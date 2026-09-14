En la apertura de mercados de este lunes, 14 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.31%.

La libra esterlina mostró un avance semanal de 32.50% y una variación interanual de -296.01%, señalando un repunte reciente pese a un balance anual negativo.

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Conocé la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 2.69%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, señalando que ha ganado valor en comparación con los días anteriores, siendo 1 igual a un número positivo. Esto indica que la moneda británica está fortaleciéndose en el mercado.

En contraste, si la tendencia fuera negativa, veríamos una caída de su valor en relación a días pasados, con 1 representando un número negativo. En este caso, los inversores tendrían razones para preocuparse por la estabilidad de la moneda.

La tendencia actual sugiere confianza en la economía británica, lo que podría impulsar aún más la inversión en la Libra esterlina.

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Fuente: narrativas-us

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos