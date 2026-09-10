La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ya puso en marcha el programa Gateside By TSA PreCheck, que permite a determinadas personas atravesar los controles de seguridad de un aeropuerto aunque no tengan un boleto de avión ni tarjeta de embarque.

La medida recupera parcialmente una práctica habitual previa a los ataques del 11 de septiembre del 2001, cuando familiares y amigos podían acompañar a los pasajeros hasta las puertas del embarque.

Estos aeropuertos permitirán el ingreso a personas que no tengan pasaje de avión

El programa Gateside by TSA PreCheck está disponible en 13 de los aeropuertos de Estados Unidos. la lista incluye:

Phoenix-Mesa Gateway Airport (AZA) , Arizona.

John Glenn Columbus International Airport (CMH) , Ohio.

Dallas Fort Worth International Airport (DFW) , Texas.

Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) , Michigan.

Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (ICT) , Kansas.

Indianapolis International Airport (IND) , Indiana.

Harry Reid International Airport (LAS) , Las Vegas, Nevada.

Los Angeles International Airport (LAX) , California.

Bill and Hillary Clinton National Airport (LIT) , Little Rock, Arkansas.

Will Rogers International Airport (OKC) , Oklahoma.

Eppley Airfield (OMA) , Nebraska.

San Diego International Airport (SAN) , California.

Salt Lake City International Airport (SLC), Utah.

La TSA indicó que tiene previsto extenderlo a más aeropuertos.

El programa Gateside by TSA PreCheck está disponible en 13 de los aeropuertos de Estados Unidos. HelloDavidPradoPerucha

¿Quiénes pueden ingresar al aeropuerto sin boleto de avión?

El beneficio está destinado a miembros de TSA PreCheck , y también pueden solicitarlo participantes de otros programas de viajeros confiables que posean un Known Traveler Number (KTN) válido como quienes están inscriptos en el Global Entry, NEXUS o SENTRI.

Para conseguir el acceso se debe:

Solicitar el pase Gateside en línea entre uno y tres días antes de la visita prevista. Ingresar su KTN durante el trámite. Esperar la aprobación de la TSA antes de dirigirse al aeropuerto. Presentar una REAL ID u otra identificación aceptada por la TSA. Pasar por el correspondiente control de seguridad en un carril TSA PreCheck.

Una vez dentro, el visitante puede acompañar a familiares o amigos hasta la puerta de embarque, recibir a pasajeros que llegan, encontrarse con alguien durante una escala o acceder a restaurantes y comercios ubicados después del control de seguridad.

El pase es gratuito, válido únicamente para el día autorizado y no permite abordar ningún avión.