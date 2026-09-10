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La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ya puso en marcha el programa Gateside By TSA PreCheck, que permite a determinadas personas atravesar los controles de seguridad de un aeropuerto aunque no tengan un boleto de avión ni tarjeta de embarque.
La medida recupera parcialmente una práctica habitual previa a los ataques del 11 de septiembre del 2001, cuando familiares y amigos podían acompañar a los pasajeros hasta las puertas del embarque.
Estos aeropuertos permitirán el ingreso a personas que no tengan pasaje de avión
El programa Gateside by TSA PreCheck está disponible en 13 de los aeropuertos de Estados Unidos. la lista incluye:
- Phoenix-Mesa Gateway Airport (AZA), Arizona.
- John Glenn Columbus International Airport (CMH), Ohio.
- Dallas Fort Worth International Airport (DFW), Texas.
- Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW), Michigan.
- Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (ICT), Kansas.
- Indianapolis International Airport (IND), Indiana.
- Harry Reid International Airport (LAS), Las Vegas, Nevada.
- Los Angeles International Airport (LAX), California.
- Bill and Hillary Clinton National Airport (LIT), Little Rock, Arkansas.
- Will Rogers International Airport (OKC), Oklahoma.
- Eppley Airfield (OMA), Nebraska.
- San Diego International Airport (SAN), California.
- Salt Lake City International Airport (SLC), Utah.
La TSA indicó que tiene previsto extenderlo a más aeropuertos.
¿Quiénes pueden ingresar al aeropuerto sin boleto de avión?
El beneficio está destinado a miembros de TSA PreCheck, y también pueden solicitarlo participantes de otros programas de viajeros confiables que posean un Known Traveler Number (KTN) válido como quienes están inscriptos en el Global Entry, NEXUS o SENTRI.
Para conseguir el acceso se debe:
- Solicitar el pase Gateside en línea entre uno y tres días antes de la visita prevista.
- Ingresar su KTN durante el trámite.
- Esperar la aprobación de la TSA antes de dirigirse al aeropuerto.
- Presentar una REAL ID u otra identificación aceptada por la TSA.
- Pasar por el correspondiente control de seguridad en un carril TSA PreCheck.
Una vez dentro, el visitante puede acompañar a familiares o amigos hasta la puerta de embarque, recibir a pasajeros que llegan, encontrarse con alguien durante una escala o acceder a restaurantes y comercios ubicados después del control de seguridad.