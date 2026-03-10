Un avión militar de última generación desarrollado por Estados Unidos llegó recientemente a Colombia como parte de actividades vinculadas a cooperación militar y demostraciones tecnológicas. La aeronave es considerada una de las más avanzadas del mundo dentro de la aviación de combate moderna. El despliegue se produjo en el marco de ejercicios y operaciones que buscan fortalecer la cooperación entre fuerzas armadas y mostrar las capacidades de las nuevas plataformas aéreas utilizadas por Estados Unidos y sus aliados. Se trata del Lockheed Martin F-35 Lightning II, un caza de quinta generación diseñado para operaciones de combate aéreo, ataque a tierra y misiones de reconocimiento. El avión fue desarrollado por la empresa estadounidense Lockheed Martin dentro del programa Joint Strike Fighter para reemplazar aeronaves más antiguas utilizadas por las fuerzas armadas. Entre sus principales características se encuentra la tecnología furtiva, que reduce su detección por radares enemigos. También incorpora sensores avanzados, sistemas de guerra electrónica y capacidad de intercambio de información en tiempo real con otras unidades militares. El F-35 puede transportar armamento de precisión y operar en diferentes escenarios de combate. El programa contempla tres versiones de la aeronave diseñadas para distintos tipos de operaciones, incluidas misiones desde bases terrestres y desde portaaviones. La presencia de este tipo de aeronaves en América Latina suele estar vinculada a ejercicios militares, misiones de cooperación entre fuerzas armadas o demostraciones tecnológicas. Estas actividades permiten realizar entrenamientos conjuntos y evaluar capacidades operativas entre países aliados. Estados Unidos mantiene operaciones de cooperación militar en la región que incluyen entrenamiento aéreo y despliegues temporales de aeronaves avanzadas. Estas actividades también están relacionadas con misiones de vigilancia, control del espacio aéreo y operaciones vinculadas a la seguridad regional.