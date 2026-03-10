La Transportation Security Administration (TSA) de Estados Unidos confirmó una tarifa adicional para todos aquellos pasajeros que viajen sin una identificación que cumpla con la norma Real ID, la regla que impuso el gobierno para mejorar la seguridad y facilitar la identificación de los residentes y ciudadanos. La medida surge en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump, y se propone verificar que las personas “son quienes dicen ser” en cada instancia: desde la licencia de conducir para transitar por las calles hasta la identificación para poder viajar. La medida de la TSA provee un método adicional de verificación de identidad para quienes tengan que viajar y no posean un documento válido para presentar en el punto de control. La ley Real ID se propone establecer estándares mínimos de seguridad, se identifica por llevar una estrella en la esquina superior derecha o izquierda. Para quienes aún no tienen un documento dentro de la ley Real ID, la TSA tiene este programa que se propone verificar de forma alternativa la identidad de las personas que deben viajar. La tarifa es de USD45.00 y cubre hasta 10 días posteriores a su gestión. El organismo aclara que se debe pagar antes de ir al aeropuerto para evitar demora. Se tarda entre 10 y 15 minutos para su aprobación, pero en algunos casos se puede retrasar 30 minutos o más. Se recomienda acudir a la oficina del Department of Motor Vehicles (DMV) de su estado con los documentos solicitados: